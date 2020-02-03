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03.02.20 13:11

Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко

Верховна Рада може завершити земельну реформу на своїй третій сесії, яка розпочнеться 4 лютого і триватиме до 17 липня.

Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради парламенту 3 лютого, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо тих речей, які залишилися з минулої сесії, то це, звичайно, реформа у сфері земельного законодавства. І я сподіваюся, що ми на цій сесії поставимо вже крапку в цьому питанні, - ухвалимо цю реформу. Вона максимально обговорювалася, проговорена з людьми і найбільш така, де всі зауваження враховано", - заявив Корнієнко.

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Схожа ситуація, за його словами, і з реформою трудового законодавства, але "вона ще, можливо, потребує деяких обговорень, але вона важлива для бізнесу і подальшого розвитку цієї сфери".

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