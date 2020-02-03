Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром соціального моніторингу" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.

Зокрема, 20,5% опитаних сказали, що зовсім не довіряють главі держави, 18,8% - швидше не довіряють, 28,7% - швидше довіряють, 20,7% - повністю не довіряють, а 11,3% опитаних обрали пункт "складно відповісти".

Водночас президент України залишається політиком з позитивним балансом довіри (+10,1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Зазначається також, що рейтинг довіри до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, згідно з результатами опитування, впав після оприлюднення аудіозаписів з обговоренням компетентності президента України Володимира Зеленського щодо фінансових питань.

Згідно з результатами опитування, варіант відповіді "зовсім не довіряю" або "швидше не довіряю" обрали 65,5% респондентів. Довіру прем'єр-міністру висловили 23,5%. Баланс довіри становить -42%.

При цьому 38,5% опитаних заявили, що почали гірше ставитися до Гончарука після оприлюднення аудіозаписів. Ніяк не змінилося ставлення до прем'єр-міністра у 46,9% опитаних, а 1,8% респондентів повідомили, що аудіозаписи покращили їхнє ставлення до Гончарука.

Респондентам також було поставлено запитання "Якщо найближчої неділі відбудуться вибори до Верховної Ради України, за яку партію Ви проголосуєте, якщо у списку будуть такі партії?". У підсумку симпатії українців розподілилися таким чином (серед тих, хто визначився і взяв би учать у виборах):

"Слуга народу" - 39,1%,

"Опозиційна платформа - за життя" - 14,5%,

"ВО "Батьківщина" - 10,8%,

"Європейська Солідарність" - 10,6%,

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"ВО "Свобода" - 4,6%,

"Голос" - 4,4%,

"Сила і честь" - 3,9%,

"Опозиційний блок" - 2,5,

"Партія Шарія" - 2,5,

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,1,

"Об'єднання "Самопоміч" - 1,8%,

"Аграрна партія України" - 0,8%,

"Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" - 0,7%.

10,9% опитаних сказали, що не взяли б участі в голосуванні.

Також переважна більшість українців (88,7%) вважають несправедливими високі зарплати і премії міністрів та топчиновників держпідприємств.

Так, за даними соціологів, 47,9% опитаних заявили, що детально поінформовані про цю ситуацію. 45,6% відповіли, що трохи чули про це. Лише 6,5% респондентів заявили, що не знають про що йдеться.

Серед опитаних 88,7% відповіли, що вважають високі зарплати чиновників несправедливими і лише 5% з ними не погодилися, ще 6,3% не змогли відповісти.

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Крім того, через високі зарплат 61,7% українців заявили, що почали гірше ставитися до прем'єра Олексія Гончарука, 67,4% сказали, що почали гірше ставитися до тих міністрів і керівників, які отримують такі виплати.

У межах дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.