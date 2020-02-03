Новий текст законопроєкту про децентралізацію плануємо підготувати до кінця лютого, - Корнієнко

Про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Два-три тижні зараз будуть консультації та обговорення. Тобто орієнтовно ми плануємо на кінець лютого вийти з готовим текстом. Але оскільки в обговоренні візьме участь кілька тисяч осіб, то це треба обговорити. Звичайно, у них позиція схожа, тому що це мери, керівники місцевого самоврядування, у них не буде багато дискусій між собою", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що зараз перед новим віцепрем'єром з питань розвитку територій Денисом Шмигалем стоїть завдання оперативно провести по регіонах і обласних центрах обговорення цієї реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко

За словами Корнієнка, текст законопроєкту готуватимуть після обговорення.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.