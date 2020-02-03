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03.02.20 13:21

Новий текст законопроєкту про децентралізацію плануємо підготувати до кінця лютого, - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий текст законопроєкту про децентралізацію Верховна Рада планує підготувати до кінця лютого.

Новий текст законопроєкту про децентралізацію плануємо підготувати до кінця лютого, - Корнієнко

Про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Два-три тижні зараз будуть консультації та обговорення. Тобто орієнтовно ми плануємо на кінець лютого вийти з готовим текстом. Але оскільки в обговоренні візьме участь кілька тисяч осіб, то це треба обговорити. Звичайно, у них позиція схожа, тому що це мери, керівники місцевого самоврядування, у них не буде багато дискусій між собою", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що зараз перед новим віцепрем'єром з питань розвитку територій Денисом Шмигалем стоїть завдання оперативно провести по регіонах і обласних центрах обговорення цієї реформи.

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За словами Корнієнка, текст законопроєкту готуватимуть після обговорення.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

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