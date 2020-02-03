"Слуга народу" 15 лютого проведе третій етап з'їзду, - Корнієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про з'їзд партії, який відбувся 3 лютого, не повідомлялося заздалегідь. Немає вимоги інформувати ЗМІ - з'їзд може проводитися в закритому режимі. Це був другий етап з'їзду... Він стосувався висунення кандидата і фактично це було єдине питання порядку денного, ми його швидко вичерпали. Тут немає жодних порушень", - сказав він.

"Ми запрошуємо 15 числа пресу на третій етап з'їзду, будуть зміни до статуту обговорюватися, деякі подальші кроки щодо стратегії місцевих виборів", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" на з'їзді 3 лютого схвалила Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати в 179 окрузі в Харківській області.

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