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03.02.20 14:19

Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації

3 лютого 2020 року Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Святійший Патріарх Філарет привітав Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого митрополита Епіфанія з 41-річчям від дня народження та першою річницею інтронізації.

Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Філарета у Facebook.

"Дорогий Владико! Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату та від себе особисто вітаю Вас з Днем народження та першою річницею Вашої інтронізації! Вітаючи Вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це.

Бажаю Вам йти шляхом правди і достойно звершувати покладені на Вас обов’язки та жертовно служити Церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він укріпив Ваші душевні та тілесні сили та дарував Свою допомогу у подальшому звершенні архіпастирського служіння", - йдеться в привітанні.

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З благословення Святійшого Патріарха Філарета, клірик Володимирського кафедрального собору протоієрей Олександр Шмуригін, від імені Предстоятеля Київського Патріархату, привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія, передав вітальну адресу та вручив кошик квітів.

Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації 01

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