ПЦУ закликає Філарета до примирення і не звертає уваги на його "антиканонічні заяви", - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції в Києві в понеділок.

"Минулий і цей рік справді є історичними для нашої помісної православної церкви. Все те, що сьогодні ми святкуємо, ми отримали завдяки нашій єдності. Цю єдність ми не просто задекларували 15 грудня 2018 року тут, у стінах Софії Київської, - ця єдність дала можливість нам отримати історичний документ Томос, у якому чітко прописано, що з цього часу ми є автокефальною незалежною помісною Українською православною церквою", - сказав Епіфаній.

Водночас він наголосив, що минулий рік був важким, і Церква подолала багато випробувань і викликів як внутрішнього, так і зовнішнього характерів.

Також Епіфаній висловив жаль з приводу заяв Філарета, які він робить після отримання Томосу, оскільки вони йдуть у розріз думки архієреїв і духовенства церкви.

"Ми просили почесного патріарха Філарета, зверталися до нього і зараз також його закликаємо до примирення і до подальшої участі в розбудові нашої Української православної церкви", - заявив митрополит.

Епіфаній зауважив, що ПЦУ не звертає уваги на "ті антиканонічні заяви і даремні дії", які здійснює Філарет.

"Те, що він робить, не має майбутнього", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації

Як повідомлялося, останнім часом Філарет неодноразово заявляв що УПЦ КП продовжує існувати, і що він не має наміру виконувати три умови Томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархатом - умови Томосу щодо переходу закордонних парафій колишньої УПЦ КП до складу Вселенського патріархату, відмовляється від заборони варити миро, і відмовляється вирішувати конфліктні ситуація внутрішнього характеру виключно за погодженням з Фанаром.

20 червня збори, проведені почесним патріархом Філаретом і названі ним "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату", скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП. Сам Філарет допустив існування в Україні трьох православних церков. При цьому він зазначив, що якщо Православна церква України під керівництвом митрополита Епіфанія захоче об'єднатися з УПЦ КП, то ніхто заперечувати не буде, а якщо ж ні, то вона буде існувати окремо.

У ПЦУ заявили, що збори за участю почесного патріарха Філарета жодним чином не можуть бути визнані Помісним собором, а їхнє рішення є марними в юридичному і канонічному плані. 24 червня Священний синод ПЦУ ухвалив рішення, згідно з яким Філарет залишається в складі єпископату ПЦУ, але позбавлений права керівництва Київською єпархією.

Однак у грудні синод ПЦУ вирішив створити для Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Він також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. Також собор ПЦУ закликав почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції.

10 січня Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) від 15 грудня 2018 року, що ухвалив рішення про ліквідацію УПЦ КП. Пізніше він пояснив, що відкликав свій підпис через різницю між отриманим Україною Томосом і аналогічним документом, виданим для інших країн. "Вони дійсно незалежні церкви, а ми церква залежна і ця залежність записана в цьому Томосі ... Діяльність нашої церкви обмежується територією України. За її межами ми не маємо жодного права", - сказав Філарет.