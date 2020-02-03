У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ

Про це 3 січня поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулося двоє пасажирів щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. З огляду на те, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві", - розповіли в пресслужбі.

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У відомстві додали, що 2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак з китайського міста Санья зі 128 пасажирами і 21 членом екіпажу на борту.

"За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів і членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволяють встановити за ними медико-санітарне спостереження", - зазначили в пресслужбі.

У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.