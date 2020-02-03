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03.02.20 14:50

"Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Жителям планети не варто панікувати у зв'язку з поширенням нового коронавірусу.

"Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адха Гебреєсус.

"Поки що все це (небезпека вірусу) не так масштабно. Боятися нема чого", - сказав він, виступаючи в Женеві.

"Наразі немає причин для паніки", - додав глава ВООЗ.

При цьому він наголосив, що, проте, країнам світу "необхідно пам'ятати про ризик поширення (захворювання. – Ред.)" і вживати ефективних заходів.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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