Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.02.20 14:43

Мінекономіки поки що розділяти не будуть, тривають консультації, - Гончарук

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства поки не будуть розділяти на окремі відомства, з цього питання тривають консультації.

Мінекономіки поки що розділяти не будуть, тривають консультації, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське",  про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Мінекономрозвитку розділяти поки не плануємо, але зараз тривають консультації. Є певні ідеї щодо реорганізації", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо кількох міністерств, зокрема, щодо Мінекономіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що сільське господарство можна вивести в окреме міністерство після завершення земельної реформи.

Також читайте: Розділення Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства можливе після завершення земельної реформи, - Милованов

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100