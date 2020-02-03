Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".

В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.

На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.

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Фото, відео - Олег Богачук

Раніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугарь і змінив його з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.