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03.02.20 14:54

1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук

В Україні є 1800 лікарів-інфекціоністів, які зможуть запобігти поширенню китайського коронавірусу в разі його заносу в країну.

1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",  про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано по країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде", - сказав Гончарук.

За його словами, в країні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, але влада готова до будь-яких сценаріїв.

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Прем'єр-міністр зазначив що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та двічі на день контактує з нею щодо ситуації з коронавірусом у світі.

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