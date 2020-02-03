1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано по країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде", - сказав Гончарук.

За його словами, в країні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, але влада готова до будь-яких сценаріїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Прем'єр-міністр зазначив що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та двічі на день контактує з нею щодо ситуації з коронавірусом у світі.