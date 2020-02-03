Небезпечний коронавірус: у морських портах України запроваджено посилені протиепідемічні заходи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що дії виконуються відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП 2005) та Наказу Міністерства охорони здоров’я від 24.01.2020 № 185.

Зокрема:

налагоджена взаємодія із Лабораторним центром МОЗ, Держпродспоживслужбою та іншими контролюючими службами щодо контролю транспортних засобів і осіб, що прибувають в порти із-за кордону;

визначені конкретні профілактичні заходи, які виконуються філіями ДП "АМПУ";

налагоджена система моніторингу та визначені відповідальні особи у філіях ДП "АМПУ";

організовано інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання в портах щодо протидії випадкам захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV;

відпрацьовано взаємодію між капітанами суден та суб’єктами господарювання з метою вчасного інформування про протиепідемічні заходи у портах.

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Порядок дій у разі контакту з екіпажами та пасажирами суден, які здійснюють міжнародне судноплавство, оформлений у вигляді пам’ятки та доведений до усіх служб та портових операторів:

посилено протиепідемічний режим в пунктах пропуску, на прохідних портів;

представники портового співтовариства мають відвідувати всі судна з одноразовими масками, перчатками та бахілами;

після закінчення роботи потрібно залишати засоби індивідуального захисту на судні. Обов‘язково проінформувати адміністрацію судна, що використані засоби захисту необхідно зберігати в ємностях з небезпечними відходами;

зняття з суден закордонного плавання побутового сміття на спеціалізований транспорт здійснюється тільки після його попередньої дезінфекційної обробки;

у випадку, якщо на судні присутні представники Китаю або судно перед цим заходило у порти поблизу Китаю, вільна практика не працює і триває комісія. Лікар санітарно-епідеміологічної станції підіймається першим;

якщо на судні є хворі, воно ставиться на рейд. Після цього агент відправляє на борт судна катер з лікарем. Після медичного огляду приймається рішення щодо заходу судна у порт та/або його постановки на визначену карантинну стоянку та тимчасового місця ізоляції виявлених хворих;

аналіз ризиків проводить санітарно-епідеміологічна станція (СЕС) та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

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ДП "АМПУ" просить усіх з розумінням поставитись до можливих незручностей та звертається до усіх працівників підприємств за обов’язковим виконанням інструкцій та рекомендацій філій ДП "АМПУ" і відповідальних контролюючих органів щодо недопущення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV.

Будьте пильними та відповідальними за особисте здоров’я та здоров’я інших людей!" - йдеться в повідомленні.