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03.02.20 15:11

Небезпечний коронавірус: у морських портах України запроваджено посилені протиепідемічні заходи

З минулого тижня з метою недопущення завезення через державний кордон у морських портах і поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV філіями ДП "АМПУ" спільно з іншими державними органами запроваджено комплекс епідеміологічного нагляду та профілактичних заходів.

Небезпечний коронавірус: у морських портах України запроваджено посилені протиепідемічні заходи

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що дії виконуються відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП 2005) та Наказу Міністерства охорони здоров’я від 24.01.2020 № 185.

Зокрема:

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Порядок дій у разі контакту з екіпажами та пасажирами суден, які здійснюють міжнародне судноплавство, оформлений у вигляді пам’ятки та доведений до усіх служб та портових операторів:

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ДП "АМПУ" просить усіх з розумінням поставитись до можливих незручностей та звертається до усіх працівників підприємств за обов’язковим виконанням інструкцій та рекомендацій філій ДП "АМПУ" і відповідальних контролюючих органів щодо недопущення випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом 2019-nCoV.

Будьте пильними та відповідальними за особисте здоров’я та здоров’я інших людей!" - йдеться в повідомленні.

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