Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції Бахмута звернувся 29-річний житель Часового Яру. Чоловік зізнався, що піддався проросійській пропаганді та приєднався до терористів.

Новобранця бойовики направили на блокпост, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув протизаконну діяльність та почав вести прихований спосіб життя.

Із засобів масової інформації колишній найманець дізнався про можливість звільнення від відповідальності і скористався цим шансом. Він надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

Дивіться: В ОРДЛО не виплачують зарплату або зменшують її розмір співробітникам, у яких немає "республіканських паспортів", - ГУР. ВIДЕО

Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловіка буде звільнено від кримінальної відповідальності.