Прошу не сміятися, але в "СН" теж проти законопроєкту про дезінформацію, - Потураєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник глави комітету, нардеп від "СН" Микита Потураєв.
"Прошу не сміятися, але в "Слузі народу" теж проти законопроекту "Про протидію дезінформації". Усі члени нашого комітету від фракції "Слуга народу" виступили проти законопроєкту, в тому числі і робоча група, яка займалася розробкою законопроєкту "Про медіа", - заявив він.
За словами Потураєва, він вітає ініціативу Мінкульту продовжити роботу над документом.
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.