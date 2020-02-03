Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування

Про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром соціального моніторингу" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами соцопитування, переважно українською вдома розмовляють 11% респондентів (48,3% разом з тими, хто лише українською), а переважно російською - 14,5% (28% разом з тими, хто лише російською). Однаково часто російською та українською говорять 23,7% опитаних.

У межах дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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