Кредитна програма "5-7-9%" розрахована не на один рік, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Україна починає планувати не на рік вперед, а на три. Ми зараз як уряд розпочинаємо працювати над середньостроковою бюджетною декларацією, а це означає, що вже влітку ми будемо мати документ і показувати, на що країна плануватиме витрачати кошти у наступні роки. В цьому документі буде відображено в тому числі цю програму, про яку ми зараз говоримо. Тобто, це не однорічна акція, ми точно будемо її продовжувати", - заявив Гончарук.

Водночас, за його словами, поки що неможливо точно сказати, якою буде вартість кредитного ресурсу з часом. "Ми працюємо над тим, щоб він був мінімальний. Можливо, у наступних роках і не потрібна буде така програма, тому що вартість кредитного ресурсу на ринках буде 7-9%. Це за інфляції 4% абсолютно реальна історія", - переконаний Прем'єр-міністр.

Він зазначив, що уряд створює умови, в яких підприємці можуть розвивати свій бізнес та створювати робочі місця. На цю програму лише в цьому році уряд виділив 2 млрд грн - за рік це дозволить видати понад 50 тисяч доступних кредитів, створити до 90 тисяч нових робочих місць і залучити близько 2 млрд грн внутрішніх інвестицій у сферу малого бізнесу, прогнозує Прем'єр-міністр.

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Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитною програмою "5-7-9%"