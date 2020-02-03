Колишнього кандидата у нардепи від ОПЗЖ Торнера оголошено в розшук за шахрайство та використання фальшивих документів

Відповідна картка з'явилася у списку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ України (МВС), інформує Цензор.НЕТ.

Торнер балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ. 19 липня 2019 року Центральна виборча комісія скасувала його реєстрацію як кандидата, оскільки МВС і Служба безпеки України надали дані про використання ним фальшивих паспортів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Торнер є громадянином Молдови, справжнє його ім'я - Дмитро Некрасов, і на батьківщині його оголошено в розшук за втечу з місць позбавлення волі.

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В Україні йому висунуто підозри за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 4 ст. 358 (використання фальшивих документів) Кримінального кодексу. Торнеру заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.