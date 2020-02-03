За фактом убивства двох жінок і дитини терористами "ЛНР" в 2014 році розпочато досудове розслідування, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

За даними слідства, представники збройного формування восени 2014 року викрали двох жінок та малолітню дитину, які мешкали в Антрацитівському районі Луганської області. Вивезли громадян до лісосмуги, де стратили, розстрілявши останніх з вогнепальної зброї.

Вказані злочинні дії грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, що виразилося у жорстокому поводженні із зазначеними громадянами України, поєднане з їх умисним вбивством, що прямо заборонено ст. 147 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

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Новостворене управління нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області за результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень виявило ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, з'єднані з умисним вбивством).

Санкція ч. 2 ст. 438 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.