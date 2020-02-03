Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній

Про це предстоятель Православної церкви України сказав на пресконференції з нагоди першої річниці інтронізації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Що ми бачимо? Ми бачимо, що Російська Федерація в особі Російської православної церкви робить все, щоб перешкодити, щоб церкви не визнавали нашого автокефального статусу", - сказав Епіфаній.

"Ті дії, які продовжують здійснюватися з боку представників Російської православної церкви, не несуть у своїй основі любові, яка має властивість об'єднувати, а ворожнеча і гріх роз'єднують. Ми віримо, що наші сусіди в подальшому не будуть втручатися в наші внутрішні справи. Ми самі впораємося", - додав митрополит.

"Ми переконані, що наступного року отримаємо визнання з боку декількох інших православних церков. Я не буду називати будь, не буду полегшувати працю наших супротивників", - зазначив він.

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