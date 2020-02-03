Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду

Про це зазначається у відповідному розпорядженні уряду № 58 від 29 січня 2020 року, опублікованому 3 лютого на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Кравцова Євгена Павловича, звільнивши його з посади відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України", - сказано в тексті розпорядження.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін на засіданні в середу вирішив звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

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