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03.02.20 16:58

Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду

Кабінет міністрів погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова без переведення на іншу посаду.

Уряд звільнив главу "Укрзалізниці" Кравцова без переведення на іншу посаду

Про це зазначається у відповідному розпорядженні уряду № 58 від 29 січня 2020 року, опублікованому 3 лютого на сайті Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Кравцова Євгена Павловича, звільнивши його з посади відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України", - сказано в тексті розпорядження.

Нагадаємо, 29 січня Кабмін на засіданні в середу вирішив звільнити Євгена Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці".

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