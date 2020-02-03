Україна і Туреччина підписали угоду про військово-фінансову співпрацю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за результатами засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною, сторони уклали угоду про військово-фінансову співпрацю, підписали протокол про втілення фінансової допомоги та уклали угоду про взаємне визнання водійських прав.

Уповноважені особи двох держав також підписали меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з НС та Управлінням на випадок катастроф і надзвичайних ситуацій МВС Туреччини про співпрацю у сфері запобігання катастрофам і НС та ліквідації їхніх наслідків.

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Крім цього, було підписано меморандум про взаєморозуміння стосовно переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі між Міністерством розвитку економіки та сільського господарства України і Міністерством торгівлі Турецької Республіки.

Керівники відповідних відомств підписали угоду про співпрацю архівних служб двох країн.