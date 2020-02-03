"Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище

Як інформує Цензор.НЕТ, перший пост у Фейсбуці Богуцька написала 31 січня, відреагувавши на дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії "Свободи слова Савіка Шустера".

Соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Водночас Дубілет наполягав на достатності підрахунку загальної кількості населення України шляхом цифрових даних.

"Стоїть зараз Дубілет у Шустера і якийсь Євген Іванович позаминулого століття. Стоїть майбутнє і минуле. Треш.

І дідусь намагається розповісти Дубілету, як правильно проводити достовірний перепис, якщо двері агентам не відчиняє 25% людей.

Думаю, що він і телефоном кнопковим користується, а вдома дзвонить з дискового, який встромляє у спеціальну розетку", - написала нардепка.

Після резонансу, викликаного цим постом, і зауважень, що заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха є одним із найавторитетніших українських соціологів, Богуцька вибачилася, проте цього разу переплутала прізвище вченого.

"Кілька днів тому я написала пост про Дмитра Дубілета в програмі Шустера. Його опонента назвала "якимось Євгеном Івановичем із позаминулого століття".

Виявилося, що це дуже відомий соціолог Головко.

"І виходить, що я образила людину, назвавши його "якимось, з далекого минулого" і "совком". Приношу свої вибачення Євгену Івановичу Головку", - зазначила Богуцька сьогодні.

На момент публікації новини Єлизавета Богуцька відкоригувала пост.

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