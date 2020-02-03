Евакуація громадян України з Китаю планується протягом тижня, - Скіпальський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точна дата поки не встановлена, про це сьогодні йшлося на нараді Мінінфраструктури. ... На нараді уряду йшлося, що протягом тижня, нарада була в п'ятницю", - сказав він.

"Ви отримаєте офіційне повідомлення від відомств, коли буде зрозуміла чітка дата і, найголовніше, будуть готові всі заходи для карантинізації", - додав він.

Крім того Скіпальський зазначив, що наступного тижня планується поставка тест-систем для діагностики нового коронавірусу.

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