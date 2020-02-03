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03.02.20 18:16

Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів України призначив головою Державного космічного агентства Володимира Усова.

Державне космічне агентство очолив бізнесмен Усов, - розпорядження Кабміну

Відповідне розпорядження від 24 січня 2020 року № 60-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Усова Володимира Володимировича головою Державного космічного агентства України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на шість місяців", - сказано в тексті документа.

За інформацією Інтерфакс-Україна, Володимир Усов - засновник фабрики 3D-друку Kwambio, а також цифрового видавництва Gutenbergz, яке спеціалізується на розробці і видавництві інтерактивних книг для мобільних пристроїв.

Аерокосмічний портал повідомляє, що Володимир Володимирович Усов народився 23 вересня 1983 року в Одесі. Закінчив Одеський національний морський університет. Був членом Партії промисловців і підприємців України і партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", балотувався до міської ради і Верховної Ради, але невдало.

Зазначимо, що на сайті Держкосмосу поки немає інформації про нового керівника.

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