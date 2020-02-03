Думаю, що найближчим часом будуть дати повернення першої частини наших полонених в окупованому Криму і ОРДЛО, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив під час спільної заяви з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві в понеділок.
"Перший напрямок - це обмін наших полонених, які перебувають в ув'язненні на тимчасово окупованій території (Донбасу. - Ред.). Там готується список, список дуже великий. Ми вже передали цей список, він узгоджуватиметься у Мінську", - сказав Зеленський.
Президент сподівається, що найближчим часом будуть дати першої частини списків наших полонених.
"Чому першої - тому що там справді дуже багато людей", - додав він.
За словами глави держави, "другий трек - це розмова з Російською стороною щодо обміну наших громадян, які перебувають у Криму або на території РФ".
"Почалася робота, я впевнений, що теж найближчим часом будуть дати і громадськість побачить списки", - зазначив Зеленський.