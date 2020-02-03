Рада відмовляється від використання паперу, нардепам роздають планшети

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Пів року буде діяти паралельно електронна і паперова форми, що дасть можливість призвичаїтись до нових правил, створити алгоритми процесів і запропонувати абсолютно нову якість діяльності, в першу чергу, для депутатського корпусу", — сказав Стефанчук.

"Раніше Верховна Рада використовувала до 30 тонн паперу на рік. Зараз цей показник зменшується і ми самі за те, аби пришвидшити диджиталізацію, бо це час, бюджетні кошти, людські ресурси", - цитує пресслужба парламенту керівника апарату ВР Вячеслава Штучного.

У прес-службі нагадали, що закупили для депутатів 528 планшетів Lenovo Miix 520-12IKB.

"Вже понад 100 народних депутатів отримали "лептопи". Роздрібна ціна такого пристрою становить близько 30 тисяч гривень, Апаратом ВР вони закуплені за 26 тисяч 130 гривень, включно з шістьма додатками", — сказано в повідомленні.

Закон про електронний документообіг у парламенті був прийнятий 16 січня. Він передбачає, що законопроекти та супровідні документи народні обранці отримуватимуть електронною поштою.

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