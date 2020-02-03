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03.02.20 18:52

Рада відмовляється від використання паперу, нардепам роздають планшети

З 4 лютого починається перехід Верховної Ради України на електронну форму діяльності. До вересня парламент має повністю відмовитися від використання паперу.

Рада відмовляється від використання паперу, нардепам роздають планшети

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Пів року буде діяти паралельно електронна і паперова форми, що дасть можливість призвичаїтись до нових правил, створити алгоритми процесів і запропонувати абсолютно нову якість діяльності, в першу чергу, для депутатського корпусу", — сказав Стефанчук.

"Раніше Верховна Рада використовувала до 30 тонн паперу на рік. Зараз цей показник зменшується і ми самі за те, аби пришвидшити диджиталізацію, бо це час, бюджетні кошти, людські ресурси", - цитує пресслужба парламенту керівника апарату ВР Вячеслава Штучного.

У прес-службі нагадали, що закупили для депутатів 528 планшетів Lenovo Miix 520-12IKB.

"Вже понад 100 народних депутатів отримали "лептопи". Роздрібна ціна такого пристрою становить близько 30 тисяч гривень, Апаратом ВР вони закуплені за 26 тисяч 130 гривень, включно з шістьма додатками", — сказано в повідомленні.

Закон про електронний документообіг у парламенті був прийнятий 16 січня. Він передбачає, що законопроекти та супровідні документи народні обранці отримуватимуть електронною поштою.

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