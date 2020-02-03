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03.02.20 19:23

Ворог від початку доби 10 разів порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 10 разів порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів наших позицій а саме:

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

Сьогодні, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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