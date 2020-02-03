Ворог від початку доби 10 разів порушив перемир'я, одного українського воїна поранено, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив сім обстрілів наших позицій а саме:

три рази неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;

поруч із Опитним - з протитанкового ракетного комплексу ворог зробив 2 постріли;

двічі в районі населеного пункту Авдіївка - зі станкового протитанкового гранатомета - 9 пострілів, а також противник зробив обстріл зі стрілецької зброї;

поблизу Пісків - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Три ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм - 9 мін;

неподалік Оріхового - з 120-мм міномета противник випустив 5 мін.

Сьогодні, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення".

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