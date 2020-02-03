Засідання суду стосовно Дугарь і Антоненка несподівано призначили сьогодні на вечір

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Засідання мають відбутися о 19:30 і 20:30, у неробочий час.

Для підозрюваних і їхніх адвокатів заплановані засідання стали сюрпризом.

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Зауважимо, що Яна Дугарь не в Києві, а у військовій частині, оскільки може перебувати під нічним арештом там, щоб мати можливість працювати, тому ймовірно, що засідання у її справі перенесуть відразу після його початку.

Зазначимо, що в Печерському райсуді 3 лютого відбувся розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу хірурга Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Її залишили під вартою.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.