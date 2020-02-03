Богдан і Єрмак - це все наші друзі, - скандальний забудовник Микитась похвалився дружбою. ВIДЕО

Відео опубліковано телеграм-каналом "Джокер", інформує Цензор.НЕТ.

На ньому колишній народний депутат Максим Микитась розповідає співрозмовнику, ідентифікувати якого не вдалося, про свою дружбу з главою Офісу президента Андрієм Богданом і помічником Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Судячи з тайм-коду на відео, запис зроблено 29 листопада 2019 року.

"Друзі з СБУ передали пізнавальне відео. Запис зроблено в ресторані готелю Прем'єр-Палас, де скандальний забудовник Микитась козиряє своїми зв'язками на Банковій і розповідає як "порішав" питання зі своїми друзями Богданом і Єрмаком", - свідчить підпис до відео.





Читайте також: Екснардепа Микитася зняли з рейсу в "Борисполі" під час спроби покинути Україну. ФОТОрепортаж

Публікуємо розшифровку розмови (мовою оригіналу).

Співрозмовник (С): Хорошо, ну тихо, давайте тогда... Ты себя услышал, услышать? Я тогда скажу за себя. То есть, меня что беспокоит? Меня, в первую очередь, беспокоит достроить там эти объекты, которые начатые. Диме продали, потому что они старые...

Микитась (М): Они взяли вопрос, передают Зубику (президент ассоциации "Предприятий строителей "Интергал-Буд". — Ред.).

С.: Да, это Зубику нужно передать, но с этой передачей еще куча там всякой головной боли. Меня, понятно, второе волнует — все те дела, которые крутятся и по которым в основном где-то я там фигурант — как это все там закрыть, решить юридически.

М.: Это уже реально, в том числе и Банковая, но еще раз говорю, что...

С.: Убежать, убежать оттуда.

М.: Это вопрос на сто процентов. То есть, наше объединение. И плюс я для всех заявляю, что мы едины. И работаю уже в рамках того меморандума, который у меня есть.

С.: Меморандума какого, с Кучером? (Сергей Кучер, бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции. — Ред.).

М.: Да. Кучер там ли не Кучер, это такое. Все понимают, кто за Кучером стоит.

С.: А кто ж за Кучером такой?

М.: Банковая.

С.: Ну, Банковая. Там же, бл#дь, куча группировок на той Банковой.

М.: Да я думаю, что проблемы нет, на самом деле.

С.: Ну Трофимов (Сергей Трофимов, первый замглавы Офиса президента. — Ред.) за Кучером стоит. Ну, кто?

М.: Да в том числе. Не только Трофимов. В том числе, не только Трофимов. В том числе, да, я подтверждаю.

С.: Трофимов. А он с Богданом?

М.: Нет, ну он частично. Частично, но нет, но не только он. Там такая интересная история. Даже те, которые в противниках сейчас между собой, тот же Богдан и Андрей Ермак, и так далее, — это все наша группировка. Это все наши друзья.

С.: Смотри, Максим. Честно говоря, за последние два месяца, три, я никогда не думал, что до этого там все это дойдет. Ладно, не с чем. Но я тебе искренне говорю, что дальше я как бы... То есть, я свою миссию вижу... Во-первых, я устал. Во-вторых, не хочу слышать со всех сторон. И то, что я слышал — у меня этот рубец никогда не уйдет. Что я там вор, и так далее, и так далее. Начиная от твоей жены Винниченко, и так далее, и так далее.

Читайте також: На Микитася одягли електронний браслет, переміщатися він може тільки по Києву та області, - адвокат

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.