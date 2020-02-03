Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ

Про це повідомив під час пресконференції генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання щодо забезпечення лабораторій тест-системами, він зазначив, що "зібрано потребу у тестових системах взагалі лабораторій, щодо тих вірусів, які циркулюють... це тест-системи на грип і віруси, які циркулюють в Україні".

"Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус - це інша історія. Ми заявляли, що протягом 10 днів такі тест-системи з'являться в Україні, - вони дійсно з'являться приблизно через тиждень, наступного тижня. Ми маємо погодження від Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо додаткових, я знаю, 30 комплектів, які будуть надані Україні. Наступного тижня у нас будуть тест-системи", - розповів Скіпальський.

Читайте також: Евакуація громадян України з Китаю планується протягом тижня, - Скіпальський

Говорячи про розробку власних тест-систем на новий коронавірус, він зауважив, що міністерство "не володіє інформацією, що такі роботи ведуться якимись лабораторіями або інститутами".

Читайте також: "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Усе під контролем", - "Укрпошта" про доставку посилок із Китаю