Тест-системи для виявлення коронавірусу будуть в Україні наступного тижня, - МОЗ

Про це повідомив під час пресконференції генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання щодо забезпечення лабораторій тест-системами, він зазначив, що "зібрано потребу у тестових системах взагалі лабораторій, щодо тих вірусів, які циркулюють... це тест-системи на грип і віруси, які циркулюють в Україні".
"Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус - це інша історія. Ми заявляли, що протягом 10 днів такі тест-системи з'являться в Україні, - вони дійсно з'являться приблизно через тиждень, наступного тижня. Ми маємо погодження від Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо додаткових, я знаю, 30 комплектів, які будуть надані Україні. Наступного тижня у нас будуть тест-системи", - розповів Скіпальський.
Говорячи про розробку власних тест-систем на новий коронавірус, він зауважив, що міністерство "не володіє інформацією, що такі роботи ведуться якимись лабораторіями або інститутами".
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.