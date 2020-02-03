Верланов: У січні податкова відшкодувала майже 18 млрд грн ПДВ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Державна податкова служба.

Водночас, у податковій зазначили, що минулого місяця доходи держбюджету становили на 5 млрд 852 млн грн менше запланованих. Там вказали на низку несприятливих зовнішніх факторів, які цьогоріч впливають на наповнення.

"Цього року до сезонної специфіки додалася низка інших несприятливих зовнішніх факторів: високий обмінний курс гривні; низька ціна на газ, яка зумовила зменшення обсягів його видобутку (а, отже, і зменшення рентних платежів); скорочення споживання енергоносіїв за аномально теплої зими, що призвело до недонадходження ПДВ тощо. Також у грудні 2019 року відбувся різкий стрибок оподаткованого імпорту (+15% до листопада), що спричинило відповідне зменшення нарахування внутрішнього ПДВ у січні 2020", - сказано в повідомленні.

Також у податковій повідомили, що розробили низку заходів, за допомогою яких забезпечать виконання дохідної частини бюджету в першому кварталі.

Водночас, у ДПС зазначили, що в січні завдяки системному поліпшенню адміністрування податків і припиненню незаконних схем все ж вдалося забезпечити чисте сальдо ПДВ у сумі 6 млрд 923, 9 млн грн. Це на 127,3%, або на 3 млрд 879 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Всього, за інформацією податкової служби, минулого місяця платникам податків відшкодували 17 млрд 992,6 млн грн ПДВ.

"У 2019 р нам вперше за 9 років вдалося виконати свої зобов'язання щодо податкової частини бюджету. Цього року результат буде ще кращим, адже з кожним місяцем якість адміністрування податків зростає, а боротьба з мінімізаційними схемами стає дедалі ефективнішою", - зазначив глава ДПС Сергій Верланов.

Додамо, раніше глава ДПС Сергій Верланов заявив про рекордне відшкодування ПДВ за результатами 2019 року.

Нагадаємо, в 2019 році надходження до загального фонду державного бюджету становило 457,3 млрд грн, що на 17,1%, або на 66,7 млрд грн більше, ніж у 2018 році. Таким чином, вперше від початку 2011 року податковій вдалося виконати свою частину надходжень до бюджету.