Потрібно допомогти закрити деякі потреби воїнів на Донбасі, двох дитячих садків та інтернату в прифронтовій смузі, - волонтер Воронкова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Воронкова зазначила: "Війна триває...

Вона триває для, захищаючих нас, військових на передовій - обстріли тільки посилюються, постійно є загиблі й поранені.

Вона триває для бойових медиків, які в різних точках фронту, часто ризикуючи своїм життям, намагаються врятувати когось з бійців.

Вона триває для відчайдушних добровольців, які сьомий рік воюють у найгарячіших точках фронту під гаслом "їх тут немає".

Вона триває, вже і для ОБСЄ, коли останнім часом бойовики Ордло не дають працювати спостерігачам та глушать безпілотники ОБСЄ (інформація згідно їх звіту).

Читайте також: Волонтерів не пустили до відділення Головного військового госпіталю столиці, вони хотіли привітати українських воїнів. ФОТО

Вона триває і для дитячих садочків в селах Новогнатівка та Миколаївка біля лінії розмежування в Петрівському, де нібито не стріляють, але кожен день нема тиші... а діти ходять в садочки.

Вона триває для інтерната, який був пошкоджений обстрілом в 2015, тепер відновився нашими спільними зусиллями і намагається удосконалюватись на користь дітям.

Вона триває для інтерната в Новгородському, де діти під постійним звуковим супроводом артилерійських обстрілів вчаться у школі, а ще намагаються не помічати війни зовсім поряд, поринаючи у творчі заняття.

А ще вона триває для багатьох інших людей, які виживають на лінії вогню, які звикли жити одним днем, тому що не знають що принесе їм наступний день й взагалі де вони прокинуться ще в Україні, чи вже ні...

Що ж буде далі? Ми не знаємо. Але війна триває ще для багатьох, а ми просто продовжуємо допомагати. Всім, хто цього потребує там на лінії фронту. Допомога потрібна різна.

Цей пост для тих, кому не байдуже, для тих, кого зачепила війна, для тих, хто ще не стомився від війни.

Просимо допомогти закрити рахунки:

1. Допомога військовим: це те, що не може їм дати МО і те на що вже не вистачає їх зарплат, але те, що їм життєво необхідне (без генератора не буде живлення, без пускового не заведуться старі військові машини)

2. Допомога 2 сільським дитячим садочкам на лінії розмежування: там по 30 діточок у кожному, але вода у цій місцевості геть непридатна для приготування їжі та навіть для гігієнічних процедур (тому там потрібні 2 очисні системи води)

3. Допомога інтернату прифронтового містечка, де вихователі й викладачі піклуючись про дітей, створили реабілітаційне відділення для діток й підлітків з проблемами дихання (потрібні інгалятори)

4. Допомога патріотичному фронтовому інтернату, де діти живуть постійно під звуки обстрілів, але незважаючи на це, вони люблять співати, танцювати, загалом виступати, брати участь та перемагати в конкурсах по Донецькій області (потрібна велика мобільна колонка для нових творчих успіхів та перемог)

5. Допомога добровольцям та медикам: активні навушники, куртка, медичний рюкзак, тонометри, пульсоксиметри, м’які ноші.

Рахунки додаємо, на те що вже знайшли по співвідношенню якість/ціна. Дзвоніть, хто готовий допомогти (050)332-6601 Наталя

Будемо вдячні за допомогу - це все на фронті дуже чекають!

Наша картка для допомоги: ПриватБанк 5168 7420 1680 3284 Воронкова Наталія".

















