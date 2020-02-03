Анкара надасть Києву $36 млн військової допомоги

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

Виділення допомоги обумовлено в спільній заяві за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня, яке підписали Зеленський і Ердоган.

"Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення", - сказано в повідомленні.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрямки в цій перспективній сфері.

"Сьогодні прийнято важливу угоду про військово-фінансове співробітництво, за яким українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це", - сказав Зеленський.

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