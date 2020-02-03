У госпіталізованих у Києві не знайшли коронавірусу, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"За результатами медичного огляду і консультацій 2 пацієнтів, що перебувають в Олександрівській лікарні Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології", - сказано в повідомленні.

Підозру на коронавірус відхилили і ще у трьох українців, які повернулися з Китаю, їм поставили діагноз "аденовірусна інфекція", додали в МОЗ.

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Раніше пресслужба міністерства повідомила, що 1 лютого в аеропорт Бориспіль звернулися двоє українців, які прибули з Китаю. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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