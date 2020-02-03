Силовики тепер мають права доступу до банківської таємниці, - Нацбанк змінив процедуру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

Таким чином Нацбанк привів норми збереження, використання та розкриття банківської таємниці відповідно до закону, прийнятого 31 жовтня 2019 року.

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів".

"Державні органи, зазначені в пунктах 3, 3-1 і 3-2 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції щодо рахунків осіб, включно з інформацією про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках", - повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з текстом закону, в переліку уповноважених державних органів присутні СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, Антимонопольний комітет і органи прокуратури України.

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