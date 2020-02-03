Польща і Франція візьмуться за розробку європейського танка, - Дуда

Про це польський лідер Анджей Дуда заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли б брати участь в цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку, і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо", - зазначив Дуда.

Він зазначив, що це є прикладом одного із секторів, в якому Польща хотіла б розвивати співпрацю із Францією.

Сьогодні за участю Дуди і Макрона у Варшаві підписано два документи: про стратегічне партнерство між Польщею та Францією, а також про співпрацю між країнами у сфері кібербезпеки.

Макрон 3-4 лютого перебуває з офіційним візитом у Польщі. Упродовж першого дня візиту він проводить зустрічі з представниками влади та французькою діаспорою у Варшаві, а наступного дня президент Франції відвідає Краків, де побуває у королівському замку на Вавелі і прочитає лекцію в Ягеллонському університеті.

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