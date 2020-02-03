Термін розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжено до квітня, - прокурор Зузак

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

Прокурор пояснив, що приймати рішення про направлення обвинувального акта до суду або припинення провадження поки рано. За його словами, потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти і допити.

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Цензор.НЕТ про це також заявив адвокат підозрюваного у справі Андрія Антоненка Леонід Маслов.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.