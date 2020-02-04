Кабмін збільшив виплати на прийомних дітей, щоб сприяти розвитку сімейних форм виховання, - Соколовська

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, одна з вагомих складових діяльності в цьому напрямку - посилення фінансової підтримки інтересів сімей з дітьми.

"Наша мета – кожна дитина має виховуватися в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних. Уже з 2020 року збільшено виплати на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях і в сім’ях патронатних вихователів, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів. В абсолютних цифрах це збільшення виплат мінімум на 1100 грн на місяць. У випадках стосовно дітей з інвалідністю збільшення відбулось із 2 до 3,5 прожиткових мінімумів, що дорівнює майже 3 тис. грн на місяць", – наголосила глава міністерства Юлія Соколовська.

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Очільниця міністерства додала, що у 2020 році уряд збільшив також розмір грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам із 70% до 100% від прожиткового мінімуму.

"У грошовому еквіваленті це додатково 630 грн на місяць", - наголосила міністерка соціальної політики.

За словами Юлії Соколовської, також значна увага приділяється програмам забезпечення житлом дітей-сиріт та осіб з-поміж них.

"Зокрема, минулого року завдяки спільним зусиллям уряду і місцевої влади ми закупили майже вдвічі більше житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо у 2018 році було придбано 829 квартир, то у 2019 році нам вдалося цей показник збільшити до 1971 квартири", - резюмувала міністерка.

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