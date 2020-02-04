Потяг насмерть збив підлітка в Івано-Франківську

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua,
Надзвичайна подія сталася о 19:36. Особа загиблого та обставини трагедії з'ясовуються.
На місці події працює поліція.
Поїзд досі стоїть на станції Івано-Франківськ.
Як повідомляє місцеве видання Галка, під поїздом "Харків-Рахів" увечері 3 лютого на станції "Угринів", що на околиці Івано-Франківська, загинув 14-річний хлопчик.
За інформацією видання, того ж вечора до патрульної поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення 14-річного сина. Згодом стало відомо, що загиблим є саме цей підліток. Правоохоронці з'ясовують обставини події.