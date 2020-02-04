Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.02.20 08:43

Потяг насмерть збив підлітка в Івано-Франківську

В Івано-Франківську ввечері 3 лютого швидкий поїзд №15 сполученням "Рахів - Харків" смертельно травмував підлітка.

Потяг насмерть збив підлітка в Івано-Франківську

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LB.ua,

Надзвичайна подія сталася о 19:36. Особа загиблого та обставини трагедії з'ясовуються.

На місці події працює поліція.

Поїзд досі стоїть на станції Івано-Франківськ.

Як повідомляє місцеве видання Галка, під поїздом "Харків-Рахів" увечері 3 лютого на станції "Угринів", що на околиці Івано-Франківська, загинув 14-річний хлопчик.

За інформацією видання, того ж вечора до патрульної поліції надійшло повідомлення від батьків про зникнення 14-річного сина. Згодом стало відомо, що загиблим є саме цей підліток. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три трупи знайдено біля залізничного полотна в Запорізькій області

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100