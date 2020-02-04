Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
04.02.20 08:03

Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Україна готує ще один-два міжнародні позови проти Російської Федерації.

Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню "Главком".

За словами міністра, в України зараз п'ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності - чи може суд їх розглядати.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерській комісії рахунок іде на години, в національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад. Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного-двох позовів ближчим часом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах, - Малюська

Водночас Малюська не захотів коментувати щодо чого ці позови: "Це поки питання ініціативи. Подамо, а потім повідомимо. Адже з того боку теж за нами слідкують. Поки що ми перебуваємо на етапі збирання доказів, обґрунтувань. Нехай це буде сюрпризом".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100