Зеленський доручив Кабміну розібратися з питанням пенсіонерки, якій радили продати собаку

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ситуація, яка сталася з одним із депутатів "Слуги народу" в п’ятницю на ефірі. Насамперед я хочу вибачитися від нас усіх за такі необачні слова депутата. Власне, ще у п’ятницю президент доручив уряду розібратися з конкретним питанням пані Любові з Кіровоградської області. І сьогодні ми отримали інформацію про безпосередньо і платіжки, які платить це домогосподарство, ця сім’я за комунальні послуги, і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця сім’я уже з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію в розмірі трошки більше ніж 3,5 тис. грн, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн на місяць за комунальні послуги (газ та електроенергію. - Ред)", - сказала Ковалів.
Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що українці, які не зможуть платити за газ, отримають субсидію.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання компетенції Брагара мають вирішувати в "Слузі народу". Після чого партія зібралася для обрання санкцій щодо нардепа Брагара.