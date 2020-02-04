Унаслідок пожежі в житловому будинку на Прикарпатті постраждало двоє малолітніх дітей і дорослий, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"3 лютого о 22:42 в селищі Ворохта Яремчанської МР виникла пожежа у 2-поверховому дерев’яному житловому будинку на 6 квартир. З місця пожежі до Івано-Франківської ОКЛ госпіталізовано 3 осіб, з них 2 дітей 2019 та 2016 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок пожежі вогнем частково знищено та пошкоджено приміщення на 2-му поверсі, покриття та покрівлю, речі домашнього вжитку і майно на загальній площі 150 м кв. На пожежі врятовано приміщення 1-го поверху, 2 житлові будинки та 1 господарську будівлю.

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О 00:14 пожежу було локалізовано, а о 01:54 ліквідовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється. До ліквідації пожежі залучено 15 рятувальників на 3 одиницях техніки.



Фото: пресслужба ДСНС