Деякі пункти Мінських угод заслуговують уточнення і деталізації, - посол Франції в Україні де Понсен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю hromadske.

"Позиція Франції дуже проста: сьогодні немає кращої бази, ніж Мінські угоди. Сьогодні немає кращого тексту, який би давав можливість просуватися у врегулюванні конфлікту. Так само поки не винайшли кращого, ніж нормандський дипломатичний формат роботи - формат, в якому беруть участь Франція, Німеччина, Україна і Росія.

Водночас очевидно, що в самому тексті Мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують уточнення, пояснення і деталізації. Особливо це стосується послідовності дій. Потрібно, щоб експерти зібралися за столом і деталізували ці пункти", - сказав посол.

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Разом з тим він зазначив, що це зовсім не означає, що треба відмовитися від "Мінська".

"Немає іншої можливості, крім Мінських угод, адже вони були підписані Україною, і саме вони є основою. Ці угоди потрібно взяти за основу, а далі можуть бути інтерпретації", - підкреслив Понсен.

Як повідомлялося раніше, у президента Володимира Зеленського сподіваються на кроки до проведення місцевих виборів в ОРДЛО вже в жовтні цього року.