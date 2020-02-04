Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Президент доручив нам дати спільну пропозицію щодо архітектури зарплат. Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив'язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на питання фахівців, яких ми хочемо залучити", - сказав Дубілет.

За словами міністра, на цей момент вже створена презентація з описом нової архітектури зарплат, і тепер він чекає, коли прем'єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.

На питання, який рівень зарплати має бути встановлений, і від виконання яких KPI залежатиме, Дубілет зазначив, що до кожної посади свої підходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

"Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем'єра і спікера, як перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Так що не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх змінну частину. У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту. У депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше - це по тому, наскільки вони беруть участь у сесії і комітетах", - додав міністр.

Крім того, він повідомив, що одна з пропозицій, яку він подав прем'єру і президенту, про те, щоб для керівників обласних державних адміністрацій змінна частина зарплати була прив'язана до щоквартального рейтингування.

Міністр також зазначив, що в уряді поки дискутують, який має бути баланс між окладами чиновників і змінною частиною зарплати.

"Тут немає правильної відповіді. Наприклад, коли я займався бізнесом, то завжди вважав, що чим більше змінна частина, тим краще, тому що у тебе більше інструментів для мотивації людини. З іншої сторони, наприклад, європейський досвід свідчить про те, що повинна бути фіксована частина більше, а змінна менше, якщо не помиляюся 70/30 вважається оптимальним співвідношенням. Ми знайдемо якийсь баланс", - зазначив Дубілет.

Що стосується зарплат у держкомпаніях, то, за його словами, питання ще також обговорюється.

Також читайте: Законопроєкт про перехід на електронні трудові книжки може бути ухвалено Радою в лютому, - Дубілет

"Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти повинен отримувати менше, ніж ринок. Це все попередні сирі думки, у нас йде дискусія, подивимося", - заявив міністр.