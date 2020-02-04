"Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо чесно, я цей напрямок не веду, але я висловлю суб'єктивну думку. Мені здається, що ця штука може стати реальністю тоді, коли якась велика відома компанія, як-от Microsoft, представить промислове рішення. Коли компанія скаже:"Дивіться, ось наше рішення для урядів всього світу, і я гарантую, що цю систему неможливо зламати", ось тоді у суспільства буде достатньо довіри для того, щоб зважитися впроваджувати такі системи", - сказав Дубілет.

Він вважає, що будь-яке рішення, яке уряд захоче створювати всередині, може викликати негатив і недовіру з боку суспільства.

Крім того, міністр зазначив, що запуск електронних виборів не має на увазі відмову від можливості голосувати традиційним чином.

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"Взагалі, це дуже важлива річ. Є відома проблема по всьому світу, що молодше суспільство менш активно бере участь у виборах, незважаючи на те, що вибори - це те, що найбільше впливає саме на молоде суспільство. Тому, електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - вважає Дубілет.