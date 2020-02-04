Друга смерть від коронавірусу за межами Китаю зафіксована в Гонконзі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters".

Повідомляється, що медичні працівники проводять страйк за межами Адміністрації лікарні, вимагаючи, щоб Гонконг закрив кордон із Китаєм, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Китайські дані свідчать про те, що новий вірус, хоча і набагато більш заразний, ніж атипова пневмонія, однак значно менше смертоносний, хоча цифри можуть швидко змінюватися.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що Китай допустить в країну експертів з США для боротьби з корона вірусом.