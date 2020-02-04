Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю hromadske.

Говорячи про те, чому президент Франції Емманюель Макрон вирішив відновити контакти з Росією, посол повідомив, що попередня стратегія не давала хороших результатів.

"Точкою відліку для президента Макрона було те, що попередні стосунки з Росією не могли тривати далі. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію — це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався "нормандський саміт", не було жодного прогресу. Отже, первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру, почати з ними говорити, зокрема, з Володимиром Путіним, відновити контакт, але при цьому з чітким дотриманням умов такого діалогу", - сказав посол.

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Разом з тим де Понсен додав, що позиція Франції абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні Європейського Союзу. Тобто, діалог — так, але діалог вимогливий, і такий, що приносить результати, адже ми бачимо повернення до "нормандського формату". Це напряму пов’язано з тим, що ми працювали над відновленням довіри між Путіним та Зеленським".

"Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - резюмував посол.