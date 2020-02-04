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04.02.20 10:39

Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація

Введення мит на імпорт палива походженням з Росії призведе до втрати Україною значних коштів, "як в результаті зростання цін на паливо, так і зростання вартості супутніх товарів і послуг, собівартість яких залежить від цін на пальне".

Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація

Про це, як повідомляє Обозреватель, йдеться у зверненні Української Зернової Асоціації до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

В Асоціації навели статистику, яка свідчить про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україну, зокрема:

Також асоціація підтримала "імплементацію Директиви 2003/96/ЄС в частині закріплення в Податковому кодексі України компенсації аграріям вартості акцизного збору на пальне, що використовується сільгосптехнікою".

Представники вважають, що сплата аграріями акцизного збору на пальне є необґрунтованою, оскільки вони не виробляють і не продають, а лише використовують паливо для власних потреб.

З метою недопущення негативних наслідків Українська зернова асоціація закликала Гончарука підтримати її позицію та сприяти імплементації Директиви 2003/96/ЄС стосовно компенсації судновласникам та аграріям вартості акцизного збору на пальне.

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