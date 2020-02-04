Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація

Про це, як повідомляє Обозреватель, йдеться у зверненні Української Зернової Асоціації до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

В Асоціації навели статистику, яка свідчить про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україну, зокрема:

Частка російського дизельного палива у поставках на ринок України знизилася з 42% у 2018 році до 36% у 2019, тоді як частка української продукції збільшилася з 11% до 12%.

Загалом поставки російського дизельного палива на внутрішній ринок України у 2019 зменшилися на 8%, до 2,5 млн т;

Внутрішнє виробництво дизельного палива у 2019 році збільшилося на 10% — до 0,81 млн т.

Зменшення частки російського дизельного палива на ринку України до 36% лише частково відображає тенденцію, яка намітилася з серпня 2019 г., коли був запроваджений акциз на російське дизпаливо, яке поставляється трубопроводами. Якщо у січні-липні 2019 року частка російського дизпалива складала 44%, то вже у серпні-жовтні 2019 року – лише 20%, що свідчить про подальше зниження поставок російського дизпалива на український ринок.

Також асоціація підтримала "імплементацію Директиви 2003/96/ЄС в частині закріплення в Податковому кодексі України компенсації аграріям вартості акцизного збору на пальне, що використовується сільгосптехнікою".

Представники вважають, що сплата аграріями акцизного збору на пальне є необґрунтованою, оскільки вони не виробляють і не продають, а лише використовують паливо для власних потреб.

З метою недопущення негативних наслідків Українська зернова асоціація закликала Гончарука підтримати її позицію та сприяти імплементації Директиви 2003/96/ЄС стосовно компенсації судновласникам та аграріям вартості акцизного збору на пальне.