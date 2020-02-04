Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

11:52 Адвокат: Прокурор во время своего выступления приводил аргумент в пользу того, что Антоненко и Кузьменко общались "не только по поводу ДТП" с родными Антоненко, случайным свидетелем которого стала Кузьменко. Однако адвокат напоминает, что из-за этого ДТП они познакомились - однако никогда не скрывали, что общались и дальше, в частности, ездили вместе в АТО, ходили на концерт. Писала об этом Кузьменко и в фейсбуке.

Касательно "изображения Гитлера с другими фашистами" в фейсбуке Кузьменко - адвокат открывает пост и показывает, что на фото изображен Черчилль.

11:42 Адвокат Беспалый говорит о манипуляции фактами, в частности о рассуждениях следствия о "нетипичной" неактивности Юлии Кузьменко в Фейсбуке ночью с 19-го на 20-е июля 2019 года.

Также адвокат обращает внимание на еще один аргумент следствия - фиксацию мобильного телефона Кузьменко за сутки до убийства Шеремета "рядом с местом совершения преступления", а именно в районе Льва Толстого. Такие GPS координаты сохранились в ее старом телефоне.

Также, по словам Беспалого, следствие оперирует данными, которые ему дал оператор связи, и в это же время - когда Кузьменко якобы была на Льва Толстого - оператор связи дает совершенно другую информацию о месте нахождения Юлии Кузьменко (в районе ее дома).

11:35 Прокурор просит продлить действие меры пресечения Кузьменко на 60 дней. Напомним, вчера решением суда Кузьменко оставили под стражей.

По времени уже должно было бы начаться заседание по делу Андрея Антоненко - однако скорее всего оно не начнется до окончания рассмотрения дела Кузьменко. Заседание по Кузьменко задержали на час - вероятно, для того, чтобы найти свободный зал суда, окна которого выходят во внутренний двор. Под основным входом со стороны улицы - акция в поддержку Кузьменко.

11:24 Зузак говорит, что "критически относится" к показаниям свидетелей об алиби Кузьменко.

Также Зузак снова повторяет, что "в 2019 году Кузьменко размещала в соцсети изображение Адольфа Гитлера" и утверждает, что Кузьменко имеет два действующих загранпаспорта, неоднократно пересекала границу, выезжала из страны - а значит может скрываться от следствия.

11:15 Прокурор говорит, что вывод экспертов, согласно которому была идентифицирована Кузьменко, "сомнению не подлежит". После этого Зузак традиционно переходит к подробному рассказу о макете МОН-50, найденном у Антоненко.

11:04 Суд переходит к рассмотрению поданного обвинением ходатайства. Прокурор Сергей Зузак говорит о том, что Кузьменко должна оставаться под стражей, о том, что следственные действия продолжаются. Подозрение Кузьменко он считает обоснованным.

Далее он рассказывает о самодельном взрывном устройстве, использованном для убийства Шеремета.

10:58 Адвокат просит присоединить к делу материалы с сайта террористов "Трибунал", где в списках лиц, которых нужно ликвидировать, есть и Кузьменко. Так адвокат опровергает тезис прокурора о том,что Кузьменко может бежать на неподконтрольную территорию.

Также адвокат хочет присоединить к делу график операций Юлии Кузьменко и различные научные материалы о недостоверности методологии анализа походки - напомним, на данном этапе заключение британского эксперта Бирча остается единственным доказательством против Кузьменко.

Просит адвокат присоединить к делу и переписку между Кузьменко и Антоненко, которая свидетельствует о том, когда и при каких обстоятельствах познакомились подозреваемые.

Прокурор не возражает - по его словам, эти материалы важны для обьективного рассмотрения. Суд удовлетворяет ходатайство адвоката Беспалого.

10:54 Людей пустили в зал и заседание, которое должно было начаться в 10, началось.

Юлию Кузьменко в зал суда привезли, и в данный момент ее адвокат просит разрешить ей сидеть рядом с ним.

Прокурор не возражает против этого. Кузьменко выводят и разрешают ей сесть рядом с защитой.









На цей момент засідання ще не розпочалося.

На 11:30 заплановано слухання клопотань у справі Андрія Антоненка, а на 14-ту - у справі Яни Дугарь.

Як під судом, так і в коридорах будівлі, багато журналістів і людей, які прийшли підтримати хірурга.

Нагадаємо, вчора Печерський суд розглядав справу Кузьменко з 15 до 19, у підсумку її залишили під арештом, а потім у терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, зрештою засідання вирішили продовжити сьогодні. Також учора були в терміновому порядку призначені на пізній вечір розгляди справ двох інших фігурантів Яни Дугарь та Андрія Антоненка, проте їх також у підсумку перенесли на 4 лютого.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.