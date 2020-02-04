Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна", про це свідчать дані дослідження, опублікованого в медичному журналі Lancet.

Згідно з розрахунками медиків Університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тисяч людей - хоча офіційно на той момент повідомляли лише про дві тисячі випадків по всьому світу.

Автори дослідження стверджують, що епідемія коронавірусу розповсюджується набагато швидше, ніж вважали раніше.

За їхніми даними, кожен носій 2019-nCoV в середньому заражає новим вірусом ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня (кожні 6,4 дня).

Офіційні цифри ВООЗ набагато скромніші: до 4 лютого були підтверджені 18 тисяч випадків захворювань по всьому світу. Майже 99% із них зареєстровані на материковій частині Китаю.

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Офіційна кількість померлих від вірусу, за останніми даними, - 426, одужали - 644 особи.

Проаналізувавши статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, вчені дійшли висновку, що насправді вже до 25 січня майже тисяча носіїв вірусу мали рознести інфекцію з Уханя в інші міста - передусім Чунцін, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень.

Якби там вірус розповсюджувався з такою ж швидкістю, то "епідемія вже експоненціально розростається одразу в кількох великих містах Китаю - із затримкою спалаху захворювання в Ухані на один-два тижні", припускають автори дослідження.

Їхні дані опосередковано підтверджуються останньою статистикою ВООЗ, оскільки поки що кількість нових хворих продовжує зростати щодня.

У суботу було підтверджено 2128 нових випадків інфекції, у неділю - 2604, в понеділок - 2838.

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За словами авторів дослідження, настільки значну різницю між розрахунками й офіційними цифрами можна пояснити кількома факторами.

Передусім це відносно довгий інкубаційний період (до двох тижнів), коли інфікована вірусом людина ще не відчуває жодних симптомів хвороби, але вже є її переносником і може заражати інших.

Окрім того, навіть після звернення хворого до лікаря необхідно підтвердити, що його стан спричинений саме новим штамом коронавірусу, а це потребує проведення лабораторних досліджень, на які може піти кілька днів.

У результаті Пекін, Шанхай та інші великі китайські міста можуть перетворитися на нові осередки поширення вірусу, попереджають учені.

З іншого боку, якщо їхні розрахунки кількості захворілих правильні, то смертельна небезпека 2019-nCoV сильно перебільшена, і реальна смертність серед захворілих становить значно менше 1%.

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